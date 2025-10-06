Im Bremer Senat steht ein weiterer Personalwechsel innerhalb weniger Monate an: Nach dem Bildungs- und dem Innenressort braucht nun auch das Umweltressort eine neue Führung. Senatorin Kathrin Moosdorf (Grüne) tritt von ihrem Amt zurück. Der Grund für ihren Rücktritt ist eine Personalentscheidung. Moosdorf hatte ihre Staatssekretärin vorzeitig in den Ruhestand versetzt und damit für Diskussionen gesorgt.