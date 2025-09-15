Bremen muss sparen und das stellt die Haushaltsplanung für 2026 vor große Herausforderungen. Noch ist nichts final beschlossen, aber eine der Sparmaßnahmen könnte eine sogenannte „Nullrunde“ für freie soziale Träger sein.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Als Lehrerin gekündigt worden: 45-jährige Quereinsteigerin aus Holzminden wehrt sich15.09.2025 16:31 Uhr
Die Unterrichtsversorgung an den Schulen in Niedersachsen ist auf niedrigem Niveau. Sie liegt bei knapp 97 Prozent. Vor allem im ländlichen Raum fehlt es an Lehrkräften. Im...
Handyverbot an Schulen: So läuft die Umsetzung in Schleswig-Holstein15.09.2025 14:57 Uhr
Schüler:innen in Schleswig-Holstein dürfen bis zur 9. Klasse das Smartphone an den Schulen nicht mehr privat nutzen. Die Umsetzung der neuen Verordnung sollen die Schulen innerhalb des...
Jahrmarkt in Flensburg gestartet: Schausteller rechnen mit guten Umsätzen15.09.2025 14:33 Uhr
Die Schaustellerbranche hatte zu Corona-Zeiten ordentlich zu kämpfen. Danach kam ein Aufschwung, die Menschen im Norden wollten wieder auf Jahrmärkte gehen. Am Freitag ist der Jahrmarkt in...
Verbrenner-Aus: Niedersachsens Ministerpräsident Lies für Abkehr15.09.2025 08:39 Uhr
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) fordert ein Ende des geplanten Verbrenner-Verbots ab 2035. Das Ziel, ab diesem Zeitpunkt nur noch reine Elektroautos zuzulassen, sei „leider unrealistisch“, heißt...
Deutscher Gewerkschaftsbund in Hamburg bestätigt Tanja Chawla als Vorsitzende12.09.2025 18:00 Uhr
Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Hamburg hat seine Vorsitzende, Tanja Chawla, im Amt bestätigt. Bei der Delegiertenkonferenz am Donnerstagabend im Besenbinderhof stimmten 97 Prozent der 40 Delegierten für...
Dechanatstraße wird erste „Klimastraße“ in Bremen12.09.2025 16:58 Uhr
In der Bremer Innenstadt hat am Freitag der Umbau der Dechanatstraße begonnen. Sie wird zur ersten sogenannten Klimastraße der Stadt. Die Neugestaltung soll gleichermaßen eine Verbesserung der...