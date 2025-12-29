Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

In Hannover (Niedersachsen) standen die Menschen am Montag in aller Frühe in der Warteschlange, denn der Verkauf von Silvesterfeuerwerk hat offiziell begonnen. Mehrere Hundert Euro geben die Menschen zum Teil aus.

Video01:23 Min.

Biergarten in Schlittschuhbahn verwandelt: Gastwirt sorgt für Winterspaß in Weener

29.12.2025 13:20 Uhr

Was macht man, wenn man eine Gaststätte mit Biergarten direkt am Hafen hat und im Winter die Nachfrage nachlässt? Man setzt den Außenbereich unter Wasser und verwandelt...

Video07:57 Min.

80 Jahre Kriegsende: Schicksale, Bunker, Bomben und Ruinen

29.12.2025 11:44 Uhr

2025 hat sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs gejährt. Dazu haben die SAT.1 REGIONAL-Redakteur:innen Johanna Fischer und Jan Stölting eine Wochenserie produziert. Denn auch...

Video02:31 Min.

Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel in Hamburg zieht negative Bilanz

23.12.2025 16:08 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft ist für Geschäftsinhabende die wichtigste Zeit des Jahres. Am heutigen Dienstag wurde die Bilanz in Hamburg vorgestellt und die sieht in diesem Jahr alles andere...

Video02:44 Min.

Weihnachtsmärkte in Lübeck: Besucher und Standbetreiber mit positiver Bilanz

23.12.2025 13:14 Uhr

Die Zeit der Weihnachtsmärkte neigt sich dem Ende entgegen. Auf dem Weihnachtsmärkten in Lübeck (Schleswig-Holstein) wird dieses Jahr eine positive Bilanz gezogen. Die Besucher:innen sind zufrieden und...

Video00:38 Sek.

Papenburger Meyer Werft bleibt fürs Erste in staatlicher Hand

23.12.2025 08:38 Uhr

Die Meyer Werft wird weiterhin in staatlicher Hand bleiben. Das teilte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit. Ein Verkauf der Landesanteile sei trotz guter Auftragslage derzeit nicht...

Video01:56 Min.

Umstrittener Weiterbau der A39: Aktivisten protestieren in Wald bei Lüneburg

22.12.2025 16:29 Uhr

Der Bau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg (Niedersachsen) ist sehr umstritten. Kritiker:innen sagen, der Lückenschluss würde Naturräume zerschneiden und überhaupt sei der Bau unnötig. Bei Lüneburg...

