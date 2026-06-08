Bischof Heiner Wilmer ist als Vorsitzender der Bischofskonferenz der oberste Katholik in Deutschland. Und in den vergangenen acht Jahren hat er im Bistum Hildesheim gewirkt. Viele Katholik:innen in Niedersachsen haben sich gewünscht, dass es auch so bleibt. Doch der Ordenspriester geht nach Münster und am vergangenen Samstag wurde er mit einem Gottesdienst verabschiedet.