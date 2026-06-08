Das ist Niedersachsens neuer Slogan

Hannover (dpa/lni) –

«Das ist groß» – mit diesen Worten präsentiert sich Niedersachsen ab sofort in einer millionenschweren neuen Standortkampagne. Offiziell vorgestellt werden soll die Kampagne am Nachmittag mit Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) in der Landesvertretung in Berlin, in Hannover prangt der Spruch aber bereits an einer Stadtbahnstation auf einem Plakat.

Darauf zu sehen ist eine Detailaufnahme eines Traktors, in der Mitte steht in weißen Buchstaben, neben dem Wappen des Bundeslandes, der Werbespruch. Unten eingeklinkt ist ein QR-Code mit der Botschaft «Wir sind Agrarland Nr. 1».

Wer dem QR-Code folgt, wird auf die Webseite dasistgross.de geleitet, die allerdings am Mittag noch nicht öffentlich einsehbar war.

Zehn Millionen Euro sind im Topf

Die rot-grüne Landesregierung stellt für die gesamte Kampagne in diesem und im nächsten Jahr bis zu zehn Millionen Euro bereit. Den Zuschlag erhielt die Werbeagentur Scholz & Friends. Bislang warb das Land mit den Worten «Niedersachsen. Klar.» für sich.

Ziel der neuen Kampagne ist nach früheren Angaben der Staatskanzlei, Niedersachsen attraktiver zu machen «für diejenigen, die hier wohnen, und für diejenigen, die zum Arbeiten herkommen, oder für die, die hier investieren wollen».

Vize-Regierungschefin Julia Willie Hamburg (Grüne) hatte im Februar über die bisherige Außendarstellung gesagt: «Ich glaube, dass unser Bundesland zu einem starken Understatement neigt und das eigentlich nicht müsste.»