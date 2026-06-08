Historische Drehbrücke Klevendeich gesperrt

Neuendeich (dpa/lno) –

Wegen Schäden ist die historische Drehbrücke Klevendeich über die Pinnau in Neuendeich (Kreis Pinneberg) kurzfristig für Kraftfahrzeuge gesperrt worden. Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger können die Brücke aber weiterhin passieren, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilte. Für alle anderen wurde eine Umleitung ab Klevendeich über die L261 (Haselauer Chaussee) nach Heist, die Bundesstraße 431 Richtung Uetersen zur L108 nach Neuendeich und umgekehrt ausgeschildert.

Durch die Sperrung sollen weitere Schäden auf der Drehbrücke vermieden werden. Bei einer Streckenkontrolle hatten Mitarbeitende festgestellt, dass sich der Zustand der Brückenfahrbahn aus Holzbohlen rapide verschlechtert hat und sich die Holzbohlen teils aus ihrer Befestigung gelöst haben. Die notwendigen Reparaturen sollen schnellstmöglich starten.

Die Brücke über die Pinnau zwischen Neuendeich und Moorrege-Klevendeich (Kreis Pinneberg) war 1887 von der Königlich-Preußischen Kreisverwaltung in Pinneberg in Betrieb genommen worden. Nach Angaben der Metropolregion Hamburg zählt das Bauwerk zu den ältesten erhaltenen Drehbrücken in Europa.