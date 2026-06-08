Granate im Garten gefunden – Räumung in Rinteln

Rinteln (dpa/lni) –

Nach dem Fund einer Granate in einem Garten in Rinteln werden Teile der Stadt geräumt. In einem Radius von 300 Metern um den Fundort müssen Menschen ihre Häuser verlassen, wie die Polizei mitteilte. Die Granate solle im Laufe des Tages durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst vor Ort unschädlich gemacht – also entschärft oder kontrolliert gesprengt – werden.

Gefunden wurde der gefährliche Gegenstand den Angaben zufolge bei Gartenarbeiten. Nach der Sichtung von Fotos nahmen Fachleute zunächst an, es handele sich um eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg, von der keine sofortige Gefahr ausgehe. Vor Ort stellten Fachleute jetzt aber fest, dass es sich um eine britische Flakgranate mit Zeitzünder handelt, von der doch eine mögliche Gefahr ausgeht.