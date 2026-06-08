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Die Kreuzfahrt-Reederei AIDA ist 30 Jahre alt geworden. Zur Feier gab es am Wochenende eine farbenfrohe Schiffsparade auf der Elbe in Hamburg. Insgesamt reisen jedes Jahr rund 1,5 Millionen Menschen mit einem der elf Kreuzfahrtschiffe der AIDA-Flotte durch die Welt.

An Bord eines Schiffes wie der AIDAperla sorgt der Proviantmeister dafür, dass ausreichend Lebensmittel zugeladen werden. Die Kalkulation der Mengen beruht auf variablen Erfahrungswerten. Die Mahlzeiten für die mehr als 3.000 Kreuzfahrtgäste sind lange im Voraus geplant. Dafür gibt es in der AIDA-Zentrale ein Extra-Team Kulinarik.


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