Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und ein Dauereinsatz für die Helfer:innen: Das Hochwasser zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat sich tief ins Gedächtnis vieler Menschen in Niedersachsen und Bremen gebrannt. Seitdem arbeiten beide Länder daran, den Hochwasserschutz weiter auszubauen. Bis 2029 steckt Bremen deswegen rund 2,7 Millionen Euro zusätzlich in den Hochwasserschutz. Der Deichverteidigungsweg in Borgfeld gehört dazu. Wo Einsatzfahrzeuge früher nur mühsam vorangekommen wären, führt nun dieser Weg entlang. Er soll dafür sorgen, dass Helfer:innen bei Hochwasser schneller dort sind, wo jede Minute zählt.