Reisetasche vergessen – Mann springt auf abfahrenden Zug

Gegen den Mann läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa) –

Ein Mann ist im Hauptbahnhof Hannover auf einen abfahrenden Regionalzug gesprungen, weil er sein Reisegepäck darin vergessen hatte. Beim Anfahren sei er dem Zug hinterhergelaufen, auf eine Außentreppe gesprungen und einige Meter mitgefahren, teilte die Bundespolizei mit. Der Zugchef habe die leichtsinnige Aktion bemerkt und die Notbremse gezogen.

Als der Zug abrupt abbremste, sprang der 27-Jährige zurück auf den Bahnsteig. Mitarbeiter der DB-Sicherheit hielten ihn gemeinsam mit dem Zugchef bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Mann aus Kolumbien seine Reisetasche im Zug vergessen und sich deshalb in Lebensgefahr gebracht.

Bundespolizei warnt vor leichtsinnigem Verhalten

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Auf die Frage, ob der Mann seine Tasche wiederbekommen habe, sagte ein Sprecher: «Ich gehe davon aus.»

Die Bundespolizei warnt vor solch leichtsinnigen Verhalten und den Gefahren auf Bahnanlagen. Auch wenn man sein Gepäck im Zug vergessen habe, sollte man nicht mit einem Sprung auf einen fahrenden Zug sich und andere in Gefahr bringen.