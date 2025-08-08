Der Shakespeare Pub in Hannover (Niedersachsen) ist eine richtige englische Kneipe mit einer langen Tradition. Gegründet 1969 unter dem Namen „Kensington Corner“ ist der Pub seitdem innen nahezu unverändert geblieben. Schwere Teppiche, blank polierte Stangen am Tresen, viel Holz und reichlich Bilder britischer Persönlichkeiten an den Wänden verleihen dem Shakespeare ein gewisses Wohnzimmerflair. Jeden Sonntag veranstaltet Besitzer Bernd Rodewald in seinem Pub ein Table Quiz – auch das hat dort Tradition.