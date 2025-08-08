Der Shakespeare Pub in Hannover (Niedersachsen) ist eine richtige englische Kneipe mit einer langen Tradition. Gegründet 1969 unter dem Namen „Kensington Corner“ ist der Pub seitdem innen nahezu unverändert geblieben. Schwere Teppiche, blank polierte Stangen am Tresen, viel Holz und reichlich Bilder britischer Persönlichkeiten an den Wänden verleihen dem Shakespeare ein gewisses Wohnzimmerflair. Jeden Sonntag veranstaltet Besitzer Bernd Rodewald in seinem Pub ein Table Quiz – auch das hat dort Tradition.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“
Schmetterlingsfarm in Steinhude08.08.2025 15:00 Uhr
Fast 400 farbenprächtige Schmetterlinge 40 verschiedener Arten gibt es auf einer Schmetterlingsfarm in Steinhude (Niedersachsen) direkt am Meer zu sehen. Bei tropischen Temperaturen kann man die Farm...
20 Jahre Auswandererhaus in Bremerhaven: Geschichten von Aufbruch und Neuanfang08.08.2025 13:04 Uhr
Das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven feiert 20-jähriges Jubiläum. Seit zwei Jahrzehnten erzählt es die faszinierenden und bewegenden Geschichten von Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, um in...
Pionier der nachhaltigen Mode: MKG zeigt Outfits von Designer Kouyaté08.08.2025 11:07 Uhr
Der französische Designer Lamine Badian Kouyaté war einer der ersten, der mit recycelten Textilien gearbeitet hat. Und das schon vor 34 Jahren. Stars wie Rihanna oder Dua...
Zurück im Meer: Erste aufgepäppelte Seehunde ausgewildert08.08.2025 08:52 Uhr
Die ersten sieben aufgepäppelten, jungen Seehunde dieser Geburtensaison sind von den beiden deutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog in die Freiheit entlassen worden. Hubi, Steve und Scotty...
Hib-Ausbruch in Hamburg: Wer gefährdet ist und wer nicht08.08.2025 08:44 Uhr
In Hamburg beobachten Expert:innen einen Ausbruch der bakteriellen Krankheit Haemophilus influenzae Typ b (Hib) mit bislang 16 Erkrankungen und drei Todesfällen. Grund zur Sorge besteht für gesunde...
DLRG-Zwischenbericht: Weniger Badetote als im Vorjahreszeitraum – auch wegen regenreichem Juli07.08.2025 17:13 Uhr
Am Donnerstag hat die DLRG in Travemünde (Schleswig-Holstein) ihre Zwischenbilanz zur Badesaison 2025 vorgestellt. In den ersten sieben Monaten des Jahres sind etwas weniger Menschen bei Badeunfällen...