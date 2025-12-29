Was macht man, wenn man eine Gaststätte mit Biergarten direkt am Hafen hat und im Winter die Nachfrage nachlässt? Man setzt den Außenbereich unter Wasser und verwandelt ihn so in eine Schlittschuhbahn. Genau das hat Hilmar Bockhacker, Wirt eines Lokals am Hafen in Weener (Niedersachsen), gemacht – und der Erfolg gibt ihm recht: Seine Idee findet großen Anklang bei den Besucher:innen.