Was macht man, wenn man eine Gaststätte mit Biergarten direkt am Hafen hat und im Winter die Nachfrage nachlässt? Man setzt den Außenbereich unter Wasser und verwandelt ihn so in eine Schlittschuhbahn. Genau das hat Hilmar Bockhacker, Wirt eines Lokals am Hafen in Weener (Niedersachsen), gemacht – und der Erfolg gibt ihm recht: Seine Idee findet großen Anklang bei den Besucher:innen.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Böller, Raketen und Co.: Feuerwerksverkauf in Hannover gestartet29.12.2025 13:17 Uhr
In Hannover (Niedersachsen) standen die Menschen am Montag in aller Frühe in der Warteschlange, denn der Verkauf von Silvesterfeuerwerk hat offiziell begonnen. Mehrere Hundert Euro geben die...
80 Jahre Kriegsende: Schicksale, Bunker, Bomben und Ruinen29.12.2025 11:44 Uhr
2025 hat sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs gejährt. Dazu haben die SAT.1 REGIONAL-Redakteur:innen Johanna Fischer und Jan Stölting eine Wochenserie produziert. Denn auch...
Weihnachtsgeschäft: Einzelhandel in Hamburg zieht negative Bilanz23.12.2025 16:08 Uhr
Das Weihnachtsgeschäft ist für Geschäftsinhabende die wichtigste Zeit des Jahres. Am heutigen Dienstag wurde die Bilanz in Hamburg vorgestellt und die sieht in diesem Jahr alles andere...
Weihnachtsmärkte in Lübeck: Besucher und Standbetreiber mit positiver Bilanz23.12.2025 13:14 Uhr
Die Zeit der Weihnachtsmärkte neigt sich dem Ende entgegen. Auf dem Weihnachtsmärkten in Lübeck (Schleswig-Holstein) wird dieses Jahr eine positive Bilanz gezogen. Die Besucher:innen sind zufrieden und...
Papenburger Meyer Werft bleibt fürs Erste in staatlicher Hand23.12.2025 08:38 Uhr
Die Meyer Werft wird weiterhin in staatlicher Hand bleiben. Das teilte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) mit. Ein Verkauf der Landesanteile sei trotz guter Auftragslage derzeit nicht...
Umstrittener Weiterbau der A39: Aktivisten protestieren in Wald bei Lüneburg22.12.2025 16:29 Uhr
Der Bau der A39 zwischen Lüneburg und Wolfsburg (Niedersachsen) ist sehr umstritten. Kritiker:innen sagen, der Lückenschluss würde Naturräume zerschneiden und überhaupt sei der Bau unnötig. Bei Lüneburg...