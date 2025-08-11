Mit einem symbolischen Rammschlag sind am Montag die ersten Arbeiten für den Bau des neuen Großschiffliegeplatzes in Emden gestartet. Zwölf Jahre lang wurde daran geplant. Der rund 330 Meter lange Hafenabschnitt soll künftig die Lücke zwischen dem Emspier und dem Emskanal schließen und damit das Anlegen moderner Großschiffe ermöglichen. Das Projekt ist Teil der niedersächsischen Hafenstrategie und kostet rund 70 Millionen Euro.

In zwei Jahren soll der Liegeplatz dann fertig sein. Was die Maßnahme für den Hafen, aber auch die Umwelt bedeutet, hat SAT.1 REGIONAL-Reporterin Sarah Werner mit Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) besprochen.