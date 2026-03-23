Barsinghausen: 49-Jähriger tötet Frau und verletzt Tochter lebensgefährlich

23. März 2026
An dem Einfamilienhaus in Barsinghausen läuft die Spurensicherung. Moritz Frankenberg/dpa

Ein 49 Jahre alter Mann soll eine 38-Jährige in Barsinghausen bei Hannover (Niedersachsen) tödlich und die gemeinsame 13-jährige Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Wie ein Polizeisprecher sagte, alarmierte der 15 Jahre alte Sohn der Familie gegen 2.10 Uhr in der Nacht zu Montag die Polizei und gab an, dass der Vater die Mutter angegriffen habe.

Die Einsatzkräfte fanden die Frau demnach lebensgefährlich verletzt vor, sie sei aber noch im Haus ihren Verletzungen erlegen. Die 13-jährige Tochter wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Verletzungen zugefügt wurden, prüfte die Polizei am frühen Morgen noch, ebenso wie den Familienstand der 38-Jährigen.

Auch zwei Kleinkinder waren mit im Haus

Die Polizei nahm den Vater vor dem Haus fest. Der Mann habe sich widerstandslos festnehmen lassen und habe nicht versucht zu fliehen, sagte der Polizeisprecher. Am Morgen wurde er medizinisch untersucht. Auch die Spurensicherung an dem Einfamilienhaus lief. 

Der 15-jährige Sohn, der den Notruf gewählt hatte, war nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. In dem Haus waren laut Polizei zudem noch mindestens zwei Kleinkinder. Diese waren dem Sprecher zufolge körperlich unversehrt. Das Jugendamt sei eingeschaltet worden und nehme alle drei Kinder zunächst in Obhut.

Zu möglichen Tatmotiven konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

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