Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ist regelmäßig eingeschränkt, denn das Gleissystem ist marode, Verspätungen und Zugausfälle sind seit Jahren Alltag. Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember müssen manche Pendler:innen zudem auch noch deutlich mehr Zeit einplanen.



Was sich jetzt im Bahnverkehr tun muss, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Corvin Peters mit Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) gesprochen.