Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ist regelmäßig eingeschränkt, denn das Gleissystem ist marode, Verspätungen und Zugausfälle sind seit Jahren Alltag. Seit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember müssen manche Pendler:innen zudem auch noch deutlich mehr Zeit einplanen.

Was sich jetzt im Bahnverkehr tun muss, darüber hat SAT.1 REGIONAL-Reporter Corvin Peters mit Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) gesprochen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“

Video05:36 Min.

Sturmtief „Elli“: Schnee, Glatteis und Sturm auch in Niedersachsen und Bremen

08.01.2026 17:02 Uhr

In Norddeutschland steht eine turbulente Wetterlage bevor. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor dem Sturmtief „Elli“, das in der Nacht zu Freitag kräftigen Schneefall, Glatteis und starken Wind...

Winter in Nord- und Ostdeutschland: DB passt Fernverkehr vorsorglich an

07.01.2026 18:12 Uhr

Starker Frost, Schnee und Wind sorgen in Nord- und Osteuropa für Behinderungen im Verkehr. Die Deutsche Bahn (DB) rechnet besonders in Nord- und Nordostdeutschland mit Beeinträchtigungen und...

Video03:47 Min.

Arbeitsmarktzahlen: Mehr Arbeitslose in Schleswig-Holstein, weniger in Hamburg

07.01.2026 18:02 Uhr

In Schleswig-Holstein waren im Dezember vergangenen Jahres 94.400 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 1.100 mehr als im Vormonat. Die Quote ist leicht gestiegen auf 5,8 Prozent. In...

Video01:59 Min.

Chefin der Stadtreinigung zu Schnee und Eis in Hamburg: „Wir erledigen unseren Auftrag sehr zufriedenstellend“

06.01.2026 17:13 Uhr

An vielen Stellen in Hamburg entsteht der Eindruck, dass Straßen und Wege nicht ausreichend geräumt sind. Stadt und Stadtreinigung haben deshalb am Dienstag in einer Pressekonferenz über...

Video02:32 Min.

Warnstreik der Straßenmeistereien: Notbetrieb beim Winterdienst in Schleswig-Holstein

06.01.2026 17:07 Uhr

Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes wurden für den heutigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Zu den Streikenden gehören auch die 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein, die aktuell die Straßen...

Video01:45 Min.

Stromausfall in Berlin: THW Niedersachsen unterstützt in der Hauptstadt

06.01.2026 17:02 Uhr

Nach dem Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin sitzen dort weiterhin zehntausende Menschen im Dunkeln. Seit Dienstagmorgen gilt in den Stadtteilen im Berliner Südwesten der Ausnahmezustand. Nun...

Zur Startseite