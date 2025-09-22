Am heutigen Montag hat die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, gemeinsam mit dem Bundesverkehrsminister, Patrick Schnieder (CDU), in Berlin die neue Bahn-Strategie für Deutschland vorgestellt. 100 Milliarden Euro sollen in den nächsten Jahren in das Schienennetz fließen. Doch Schleswig-Holstein wird dabei weiter abgehängt, denn im nördlichsten Bundesland werden die Fahrpläne zusammengestrichen. Im Fernverkehr müssen Fahrgäste dann auch noch mit einem geringeren Angebot rechnen. Das sorgt bei den Einwohner:innen und dem Fahrgastverband Pro Bahn für Kritik.