Feuerwehrmann nach Belastungstest gestorben

Nach einer Belastungsübung ist ein Feuerwehrmann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg gestorben. (Symbolbild) Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Schleswig (dpa) –

Ein Feuerwehrmann aus dem Kreis Schleswig-Flensburg ist nach einer Belastungsübung gestorben. Der 54-Jährige habe am Donnerstag an einer Übung in der Kreisfeuerwehrzentrale in Schleswig teilgenommen, teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Dabei müssen die Teilnehmer mit voller Ausrüstung und Atemschutz sportliche Aufgaben bewältigen und in simuliertem Qualm über Hindernisse klettern.

Nach der Übung seien die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grundhof-Bönstrup zum Essen in ein Schnellrestaurant gefahren, wo der 54-Jährige zusammenbrach. Er sei in einem Krankenhaus gestorben.