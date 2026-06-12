Toter bei Golfplatz ist 27-Jähriger – mutmaßlich Gewaltopfer

Hamburg (dpa/lno) –

Der Tote, der in einem Waldstück im Hamburger Stadtteil Rissen gefunden wurde, ist ein 27 Jahre alter Ägypter. An dem Leichnam seien mehrere Verletzungen festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in der Rechtsmedizin obduziert, um Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären. Nach bisherigen Ermittlungen und der Begutachtung des Toten bestehe der Verdacht, dass der Mann durch äußere Gewalt gestorben sei.

Polizei veröffentlicht Foto und sucht Zeugen

Unklar war zunächst auch, ob der Fundort auch der Tatort war. «Wir ermitteln in alle Richtungen und schließen nichts aus», sagte der Sprecher dazu. Die Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie hofft auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Die Polizei veröffentlichte ein Foto des 27-Jährigen. Gesucht werden Menschen, die ihn kannten oder Angaben zu seinem Wohnort, seinem Umfeld oder möglichen Angehörigen machen können.

Zwei Frauen hatten den Mann am Donnerstagnachmittag in dem Wald nahe einem Golfplatz gefunden und den Angaben zufolge noch versucht, ihn wiederzubeleben. Rettungskräfte stellten seinen Tod fest. Die Frauen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.