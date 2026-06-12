Schussgeräusche vor Drogenberatung – Polizei sucht Urheber

Die Hamburger Polizei hat nach Schussgeräuschen in Harburg die Umgebung einer Drogenberatungsstelle abgesucht. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Schussähnliche Geräusche haben in Hamburg-Harburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die möglichen Schüsse seien im Bereich einer Drogenberatung gefallen, hieß es vom Lagezentrum der Polizei. Zahlreiche Kräfte sowie eine Drohne seien im Einsatz gewesen; die Umgebung sei abgesucht worden, darunter auch das Phoenix-Viertel.

Tatverdächtige seien nicht festgestellt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Beratungsstelle mit Drogenkonsumraum an der Schwarzenbergstraße gilt als sozialer Brennpunkt in Harburg.