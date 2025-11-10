Der Nord-Ostsee-Kanal („NOK“) in Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr 130 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich einiges verändert, so sind zum Beispiel die Schiffe immer größer geworden und die Seestraße damit für viele Pötte zu klein. Damit sie auch in Zukunft ohne großen Umweg zwischen Nord- und Ostsee hin- und herfahren können, wird der Kanal vergrößert. Am Montag wurde die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts gefeiert.

