Baby bei Auffahrunfall lebensgefährlich verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 27 in Bremen ist ein Säugling lebensgefährlich verletzt worden, mehrere weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. Nach Angaben der Polizei reanimierten Rettungskräfte das Kind noch am Unfallort und brachten es in eine Klinik, wo es notoperiert wurde. Ein 32 Jahre alter Fahrer, seine 29-jährige Frau und ein dreijähriges Kind wurden demnach leicht verletzt, ebenso eine 21 Jahre alte Autofahrerin eines weiteren Autos. Der Fahrer eines dritten Fahrzeugs und seine Insassen blieben unverletzt.

Ein 32-Jähriger kam am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Vahr mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Durch den Aufprall entstand laut Polizei eine Staubwolke, in der die 21-Jährige den Unfall zu spät erkannte und auf das Fahrzeug auffuhr. Ein weiterer Fahrer wich aus, kollidierte dabei jedoch mit dem Wagen der Frau und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Alle beteiligten Autos waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die A27 zeitweise vollständig, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Das Verkehrskommissariat ermittelt zum genauen Unfallhergang.