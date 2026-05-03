Vermisster Junge taucht 60 Kilometer entfernt Zuhause auf

Hamburg (dpa/lno) –

Ein sieben Jahre alter Junge ist auf dem Steindamm im Hamburger Stadtteil St. Georg verschwunden und vier Stunden später wohlbehalten wieder in seinem 60 Kilometer entfernten Zuhause aufgetaucht. Die Mutter des Jungen hatte ihr Kind am Samstagmittag als vermisst gemeldet, nachdem ihr Sohn plötzlich in der lebhaften Straße verschwunden sei, teilte die Polizei mit.

Eine großangelegte Suche mit Hubschrauber begann daraufhin. Sie wurde nach knapp vier Stunden wieder eingestellt, nachdem das Kind überraschend wohlbehalten in seinem Zuhause in Kellinghusen im Kreis Steinburg angetroffen wurde. Der Junge sei eigenständig mit der Bahn nach Hause gefahren, berichteten mehrere andere Medien.