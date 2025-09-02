In Bremen hat am heutigen Dienstag der Ausbau des Gewerbeparks „Hansalinie“ begonnen: Das Gewerbegebiet nahe dem Mercedes-Werk soll dazu beitragen, dass die Autoindustrie in der Hansestadt weiter wächst.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Viele Polizeigebäude in Schleswig-Holstein sind sanierungsbedürftig02.09.2025 16:58 Uhr
Ausreichend Platz, instandgesetzte Gebäude und sicheres Arbeiten sind Voraussetzungen für den Arbeitsplatz. Viele Polizeigebäude in Schleswig-Holstein erfüllen diese Kriterien jedoch nicht. Sie sind baufällig. Die Mängelliste ist...
Hamburg Cruise Days 2025: Das sind die Highlights in diesem Jahr02.09.2025 14:35 Uhr
Hamburg veranstaltet in diesem Jahr zum zehnten Mal die Hamburg Cruise Days. Alle zwei Jahre wird die Stadt zum Hotspot für Kreuzfahrt- und Reisefans aus ganz Europa....
Günstiges Wohnen für Auszubildende: Stadtwerke Osnabrück eröffnen Azubi-Haus02.09.2025 14:16 Uhr
Als Unternehmen Auszubildende zu finden, ist derzeit gar nicht so einfach. In Osnabrück (Niedersachsen) gehen die Stadtwerke besondere Wege: Dort wurde ein eigenes Azubi-Haus eröffnet – voll...
Schutz vor Anschlägen: Versenkbare Poller in Hannovers Innenstadt geplant02.09.2025 09:17 Uhr
Hannovers Innenstadt soll besser vor Anschlägen mit Autos geschützt werden – mit versenkbaren Pollern. Das habe der Rat der Stadt auf Initiative der CDU beschlossen, berichtete die...
Tourismus in Schleswig-Holstein: Mehr Übernachtungen, weniger Geld ausgegeben01.09.2025 16:51 Uhr
Mit fast 16 Millionen Übernachtungen konnte im ersten Halbjahr 2025 in Schleswig-Holstein ein neuer Rekord in der Tourismusbranche vermeldet werden. Doch es gibt auch einen Wermutstropfen –...
Neues Ausbildungsjahr gestartet – viele Stellen in Schleswig-Holstein unbesetzt01.09.2025 16:28 Uhr
Das aktuelle Ausbildungsjahr ist in vollem Gange. Dabei blieben wie in den vergangenen Jahren manche Stellen unbesetzt. Ob im Handel oder im Handwerk – die Nachfrage nach...