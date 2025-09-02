Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Manche Bäume tragen so viele Äpfel, dass die Bäuerinnen und Bauern teilweise Obst aussortieren müssen. In diesem Jahr wird im Alten Land eine überdurchschnittliche Apfelernte erwartet. Mehr als sieben Prozent über dem Durchschnitt sind laut Landwirtschaftskammer Niedersachsen möglich. Unter anderem durch sehr milde Temperaturen.

In Jork im Landkreis Stade läuft die Apfelernte bereits auf Hochtouren. Von dort war SAT.1 REGIONAL-Reporterin Talea Rullkötter zugeschaltet und hat unter anderem berichtet, welche Apfelsorte in diesem Jahr die beliebteste ist.

