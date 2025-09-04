Zum 1. November wechselt turnusgemäß die Bundesratspräsidentschaft. Die Länderkammer wählt dazu aus dem Kreis der 16 Ministerpräsident:innen ein neues Staatsoberhaupt auf Zeit. In diesem Jahr übernimmt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) das Amt. Doch welche Schwerpunkte setzt er als neuer Bundesratspräsident?