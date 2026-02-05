Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen – überall und jederzeit. Entscheidend ist dann, dass jemand schnell handelt und Hilfe leistet. Genau hier setzt die Aktion „Schüler retten Leben“ in Schleswig-Holstein an: Schüler:innen lernen, wie Wiederbelebung funktioniert, üben den Umgang mit dem Defibrillator und übernehmen Verantwortung für den Ernstfall.

Am Donnerstag hat eine solche Schulung in Glückstadt stattgefunden. Ziel der Initiative ist es, Hemmschwellen abzubauen und junge Menschen zu ermutigen, im Notfall nicht wegzuschauen, sondern zu helfen.