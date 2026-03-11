Der Verfassungsschutz wird vorerst auf öffentliche Aussagen verzichten, in denen die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnet wird. Der Grund ist ein laufendes Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Hannover (Niedersachsen). Das dürfte Auswirkungen auf den Einsatz sogenannter nachrichtendienstlicher Mittel haben – je höher die Einstufung erfolgt, desto mehr Instrumente wie Observation oder Abhören darf der Verfassungsschutz nutzen. Das Ganze sei ein übliches Vorgehen, denn man müsse den Ausgang des Gerichtsverfahrens, dass die AfD eingeleitet habe, abwarten, sagte das Innenministerium.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Politik & Wirtschaft“
Olympia-Bewerbung: Hamburg rechnet mit Ausgaben von 4,8 Milliarden Euro11.03.2026 16:32 Uhr
4,8 Milliarden Euro würde Hamburg die Durchführung der Olympischen Spiele kosten. Der Senat hat am Mittwoch das Finanzkonzept vorgelegt. Ein Großteil der Kosten würden für Marketing, Personal...
Lufthansa: Piloten streiken am Donnerstag und Freitag11.03.2026 16:20 Uhr
Am Donnerstag und Freitag will die Pilotengewerkschaft Cockpit die Deutsche Lufthansa bundesweit bestreiken. Am Flughafen in Bremen werden an beiden Tagen jeweils acht Flüge gestrichen, in Hannover...
Job-Suche: Kieler Karrieretag soll bei Orientierung helfen11.03.2026 16:00 Uhr
Über 85 Unternehmen und Bildungseinrichtungen haben sich am Mittwoch auf dem Kieler Karrieretag präsentiert. Die Messe soll vor allem Schülerinnen und Schülern helfen, nach der Schule oder...
Olympia-Segelwettbewerbe in Kiel? Podiumsdiskussion über Bewerbung11.03.2026 13:35 Uhr
Sollen in Kiel künftig olympische Wettbewerbe stattfinden? Vertreter:innen aus Wirtschaft, Politik und Sport sprechen sich größtenteils dafür aus, die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Spielen nach Kiel zu...
Bahnstrecke Hamburg-Berlin soll am 14. Juni wieder ganz in Betrieb gehen11.03.2026 10:12 Uhr
Nach Verzögerungen bei der Sanierung soll die Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg am 14. Juni wieder vollständig in Betrieb gehen – sechs Wochen später als ursprünglich geplant....
Vorerst wieder „Verdachtsfall“: Hochstufung der AfD Niedersachsen auf Eis gelegt11.03.2026 08:54 Uhr
Die Hochstufung der AfD in Niedersachsen durch den Landesverfassungsschutz liegt nach einer Klage der Partei auf Eis. Vorerst werde der Landesverband weiter nur wie ein Verdachtsobjekt behandelt,...