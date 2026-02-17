In den letzten vier Jahren wurde die AfD vom Verfassungsschutz Niedersachsen als Verdachtsfall beobachtet. Am heutigen Dienstag gaben der Verfassungsschutzpräsident und Niedersachsens Innenministerin in einer gemeinsamen Erklärung bekannt, dass die AfD aus Sicht der Verfassungsschützer:innen von nun als gesichert rechtsextrem gilt und stärker beobachtet werden wird.

