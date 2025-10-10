Äpfel zählen zu den beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Rund drei Millionen Menschen mit Apfelallergie müssen allerdings einen Bogen um die Früchte machen – und das soll sich ändern: Forschende der Hochschule Osnabrück haben gemeinsam mit niedersächsischen Landwirt:innen allergikerfreundliche Sorten gezüchtet, die zwar war nicht komplett frei von Allergenen, aber besonders allergenarm sind. Auf der Versuchsplantage der Hochschule in Osnabrück werden die Äpfel derzeit geernet. Weitere Bäume stehen in den Obstanbaugebieten im Alten Land. Die Züchtungsinitiative Niederelbe will die Äpfel unter dem Namen „Pompur“ ab Mitte November in den Handel bringen.
