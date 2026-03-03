Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) plant offenbar, dass Hausbesitzende weiterhin Öl- und Gasheizungen einbauen und sie mit weniger Bioenergie betreiben können – anders als es das Heizungsgesetz von Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) vorsieht. Außerdem soll die Förderung von PV-Anlagen wegfallen. Das war am Dienstag auch Thema im Niedersächsischen Landtag.
