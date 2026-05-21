ADAC warnt vor Pfingst-Staus in Niedersachsen

Autos stehen auf der Autobahn im Stau. Foto: dpa

Die Pfingsttage dürften wieder mit zahlreichen Staus einhergehen. Darauf macht der ADAC aufmerksam. Pfingsten zählt wegen des bundesweiten Reiseverkehrs jedes Jahr zu den staureichsten Tagen. Zudem starten in den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt die Ferien.

Vor allem die großen Verkehrsachsen dürften betroffen sein, heißt es vom Automobilclub. In Niedersachsen erwartet der ADAC demnach vor allem auf den Autobahnen 1, 2 und 7 Verkehrsbehinderungen. Besonders voll werde es wohl am Freitagnachmittag, wenn sich Urlauber, Berufspendler und Lastwagen den Asphalt teilen. Etwa entspannter werde vermutlich der Sonntag.

Stauschwerpunkte erwartet der ADAC in Baustellenbereichen:

Auf der A1 betrifft das den Bereich um das Horster Dreieck, wo unter anderem die Überleitung zur A7 nach Hannover gesperrt ist sowie den Bereich um Wildeshausen und Groß Ippener zwischen Osnabrück und Bremen in beide Richtungen.

Auf der A2 ist die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald auf dem Abschnitt Hannover-Braunschweig in beide Richtungen verengt.

Auf der A7 gibt es ebenfalls Einschränkungen im Bereich des Horster Dreiecks sowie im Bereich des Maschener Kreuzes. Weitere Baustellen befinden sich im Raum Hildesheim auf dem Abschnitt Hannover-Kassel in beide Richtungen sowie bei Derneburg/Salzgitter nur in Richtung Kassel.

Weitere Baustellen gibt es zudem auf der A27 bei Bremerhaven sowie Hagen und Stotel, auf der A29 zwischen Varel/Bockhorn und Zetel sowie auf der A33 in Osnabrück und der A36 bei Harlingerode.

Tipps für Autofahrer

Der ADAC empfiehlt Autofahrern, ihre Reise möglichst in verkehrsarme Randzeiten zu legen. Wer kann, sollte auch flexibel bleiben und die aktuelle Verkehrslage im Blick behalten. Darüber hinaus erinnerte der Automobilclub daran, im Falle eines Staus frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden.

SAT.1 REGIONAL/dpa