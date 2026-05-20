Der Hamburger Hauptbahnhof wurde am Mittwoch gründlich gereinigt. Der große Frühjahrsputz ist Teil des Sofortprogramms der Deutschen Bahn für mehr Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen. Bundesweit werden rund 1.400 Bahnhöfe intensiver gereinigt als üblich. 40 zusätzliche Reinigungskräfte waren in Hamburg im Einsatz und machten unter anderem die Bahnsteige mit Hochdruckreinigern sauber.