Viel Sonne in Niedersachsen – Pfingsten wird sommerlich

Hannover/Bremen – Das Pfingstwochenende macht in Niedersachsen und Bremen Lust auf Eis, Badesee und lange Abende draußen. Nach einem noch leicht wechselhaften Donnerstag wird das Wetter Stück für Stück sommerlicher – pünktlich zum Wochenende steigen die Temperaturen vielerorts deutlich an, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der Donnerstag zeigt sich zunächst noch wechselnd bewölkt. Vor allem im Osten Niedersachsens sind vereinzelt schwache Schauer möglich. Dazu werden meist 18 bis 22 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag kann sich örtlich Nebel bilden.

Am Freitag wird es der Vorhersage zufolge dann deutlich freundlicher. Vorwiegend zeigt sich der Himmel heiter und trocken, nur im Nordosten ziehen zeitweise dichtere Wolken durch. Während es auf den Inseln bei rund 20 Grad bleibt, werden im Raum Hannover bereits bis zu 26 Grad erwartet bei schwachem Wind.

Temperaturen bis 30 Grad

Bei viel Sonne steigen die Temperaturen am Samstag im Binnenland auf 27 bis 30 Grad. Selbst auf den Inseln werden um die 22 Grad erreicht. Erst zum Abend hin sind einzelne Schauer nicht ganz ausgeschlossen. Insgesamt dürfte der Tag aber vielerorts nach Freibad, Grillabend oder Biergarten aussehen.

Auch der Sonntag bleibt freundlich. Nach örtlichem Nebel am Morgen setzt sich zunehmend die Sonne durch. An der Nordsee werden um die 18 Grad erwartet, im Harzvorland erneut bis zu 27 Grad. Dazu weht nur schwacher Wind aus nördlichen Richtungen.

Damit steht Niedersachsen und Bremen ein überwiegend ruhiges und warmes Pfingstwochenende mit vielen sonnigen Abschnitten und nur kleinen Wetter-Schwankungen bevor.