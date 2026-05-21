Pfingsten im Norden: Sonne setzt sich langsam durch

Hamburg/Schwerin/Kiel – Sonnenbrille raus, Regenjacke aber vorsichtshalber noch nicht ganz wegräumen: Zum Pfingstwochenende wird das Wetter im Norden deutlich freundlicher. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steigen die Temperaturen Schritt für Schritt Richtung Frühsommer – ganz ohne kleine Wetterlaunen geht es aber noch nicht.

«Tendenziell kann man sagen, dass es etwas trockener und wärmer wird», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. «Es ist aber nicht so, dass es ein astreines Sonnenwochenende wird.» Vor allem am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken noch ab. Besonders in Schleswig-Holstein und Hamburg könne es vereinzelt noch etwas Regen geben.

Die Temperaturen erreichen zum Start ins Wochenende an den Küsten etwa 19 bis 20 Grad. In Hamburg und im Binnenland wird es mit 23 bis 24 Grad bereits deutlich wärmer. Dazu bleibt es meist angenehm mild.

Samstag und Sonntag werden immer freundlicher

Am Samstag zeigt sich das Wetter dann vielerorts noch freundlicher. «Da haben wir eindeutig mehr Sonne als Wolken», sagte die Meteorologin. Ganz ausgeschlossen seien einzelne Schauer im Tagesverlauf aber weiterhin nicht. Während an Nord- und Ostsee erneut um die 20 Grad erwartet werden, könnte das Thermometer im Landesinneren auf sommerliche 25 bis 27 Grad steigen.

Der Sonntag setzt den freundlichen Trend fort. «Das Risiko, dass ein paar Tropfen von oben kommen, wird noch geringer», erklärte die Wetterexpertin. Bei Temperaturen um 19 bis 20 Grad an den Küsten und etwa 25 Grad in Hamburg dürfte das Wetter vielerorts passend für Ausflüge, Grillabende oder einen Tag am Wasser sein.

Auch der Blick auf die kommende Woche macht Hoffnung auf einen stabileren Frühsommer. Nach Angaben der Meteorologin bleibt der Hochdruckeinfluss voraussichtlich bestehen. Dadurch werde das Wetter insgesamt ruhiger und beständiger. Die Winterkleidung kann also spätestens jetzt endgültig weggepackt werden.