Unter der Hansestadt Lübeck (Schleswig-Holstein) steckt viel Geschichte. Während die St. Marienkirche aufwändig saniert wird, nutzen Archäolog:innen die seltene Gelegenheit, den Boden darunter zu untersuchen. Dabei stoßen sie nicht nur auf zahlreiche Gräber, sondern auch auf eine kleine Sensation: Reste einer romanischen Basilika. Die Forschenden erhoffen sich sogar noch mehr. Sie vermuten auf noch ältere Strukturen zu stoßen und zwar auf die älteste Kirche Lübecks, die zwar Ende des 12. Jahrhunderts erwähnt wird, aber bislang nicht gefunden wurde.