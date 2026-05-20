Ob nun starke Hitze, lange Trockenheit oder Starkregen – wer einen Garten hat, steht bei extremen Wetterlagen vor Herausforderungen. In Edemissen im Kreis Peine (Niedersachsen) hat Gartenbesitzerin Rosemarie Gemba einen heimischen Natur-Erlebnis-Garten angelegt, der klimaresilient ist. Dazu nutzt sie vorwiegend Pflanzen, die mit wenig Nährstoffen auskommen und kaum Wasser brauchen. Außerdem verzichtet sie bewusst auf Schotterflächen und Steinplatten und setzt stattdessen auf eine ganzjährige Begrünung.