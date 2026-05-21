Was ein VfL-Abstieg für Wolfsburg bedeuten würde

Wolfsburg (dpa/lni) –

Wenn Wolfsburg heute in der Relegation gegen Paderborn antritt, kann sich der Bundesligist der Unterstützung der örtlichen Wirtschaft sicher sein. «Der VfL Wolfsburg ist ein wichtiger Image- und Wirtschaftsfaktor für Wolfsburg und die Region», sagt die Vorsitzende der Wirtschaftsvereinigung Wolfsburg, Claudia Kayser. Das könnte bei einem Abstieg in die Zweite Liga deutlich leiden.

«Der Standort Wolfsburg profitiert von der Bundesliga-Präsenz durch wirtschaftliche Impulse, Imagegewinn und eine starke Marke», sagt Kayser. Das mache die Stadt attraktiver für Unternehmen, Fachkräfte und Investoren. «Der Abstieg würde diese Vorteile schmälern», befürchtet Kayser. Vor allem drohe ein Rückgang an Sichtbarkeit und außenwirksamer Präsenz. «Der Abstieg könnte diese Strahlkraft einschränken.»

Hotels profitieren kaum

Direkte Auswirkungen könnte ein Abstieg auf Hotels und Gaststätten haben, wenn weniger Fans von auswärts kommen. Die Einbußen dürften sich nach Enschätzung der Branche aber in Grenzen halten. «Der Fußballfan ist an sich in erster Linie ein Tagestourist», sagt Heiko Sturm, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga und selbst Hotelier in Wolfsburg. «Die breite Masse der Hotellerie und Gastronomie spürt davon wenig bis gar nichts.»

Großen Mehrwert gebe es nur bei internationalen Spielen, bei denen die Fans oft frühzeitig anreisen und auch übernachten. Über die Attraktivität von Wolfsburg bei Fußball-Fans macht sich der Dehoga-Mann ansonsten keine Illusionen: «Wenn man sich die Aussagen von Fans der anderen Fußball-Clubs anhört, wünscht ja eigentlich jeder deutsche Fan dem VfL den Abstieg. Bei diesen Fans ist die Stadt Wolfsburg sowieso nicht attraktiv.»

Relegation gegen Paderborn entscheidet

Wirtschaftsvereinigungs-Chefin Kayser zeigt sich aber zuversichtlich, dass der VfL den Klassenerhalt schafft. «Zweimal hat er es schon geschafft, aus der Relegation als Gewinner hervorzugehen», sagt sie. «Wir sind zuversichtlich und drücken die Daumen.» Entscheiden wird sich das nun gegen den SC Paderborn. Das Hinspiel in der Volkswagen Arena ist heute Abend, das Rückstiel dann am Pfingstmontag in Paderborn.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann setzt dabei klar auf Sieg: «Aufgrund der zuletzt guten Leistungen gehe ich nicht von einem Abstieg des VfL Wolfsburg aus. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Kampf angenommen hat – mit Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt.» Er blicke daher zuversichtlich auf die Relegation. «Die ganze Stadt steht hinter dem VfL.»

Und sollte es doch nicht klappen? «Natürlich würde ein Abstieg viele Menschen in Wolfsburg emotional treffen, denn der Verein ist ein wichtiger Teil unserer Stadtidentität.» Doch die Stadt bliebe auch ohne Bundesligisten «ein starker, selbstbewusster und zukunftsorientierter Standort», so der CDU-Politiker. «Der VfL ist ein wichtiges Aushängeschild und sorgt für Sichtbarkeit, Identifikation und Emotion – aber Wolfsburg ist mehr als ein Ligaplatz.»