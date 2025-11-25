Im August wurde die 16-jährige Liana K. von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber vor einen Zug gestoßen, wobei sie ums Leben kam. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will als Konsequenz die Regeln zur Abschiebehaft ändern – für Menschen, die untertauchen, aber eigentlich ausreisen müssten. In der kommenden Woche will sie ihren Vorschlag auf der Innenministerkonferenz in Bremen vorstellen.