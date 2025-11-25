Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Im August wurde die 16-jährige Liana K. von einem ausreisepflichtigen Asylbewerber vor einen Zug gestoßen, wobei sie ums Leben kam. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will als Konsequenz die Regeln zur Abschiebehaft ändern – für Menschen, die untertauchen, aber eigentlich ausreisen müssten. In der kommenden Woche will sie ihren Vorschlag auf der Innenministerkonferenz in Bremen vorstellen.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Toter Säugling im Müll entdeckt

25.11.2025 15:31 Uhr

In Bremen ist am frühen Vormittag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Viele Fragen sind noch offen. Was bisher bekannt ist. Was wir wissen Was wir...

Aktualisiert
Video00:53 Sek.

Razzia in Shisha-Bars im Hamburger Stadtgebiet

25.11.2025 08:22 Uhr

Die Hamburger Polizei hat am Montagabend in allen Stadtteilen Razzien in Shisha-Bars durchgeführt. Dabei wurden mehrere illegale Spielautomaten, sowie 20 Kilo unversteuerter Tabak sichergestellt. Der sogenannte Verbundeinsatz...

Video02:39 Min.

Frau in Celle überfallen: Polizei sucht nach mutmaßlichem Serientäter

24.11.2025 17:29 Uhr

Am hellichten Tag wurde am Wochenende in Celle (Niedersachsen) eine Frau überfallen. Die 63-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Beim Motiv und auch beim Täter tappt die...

Video01:33 Min.

Nacht zu Montag: Runde 50 Glätteunfälle in Schleswig-Holstein

24.11.2025 15:53 Uhr

Schnee und Schneeregen sorgten in vielen Teilen Norddeutschlands in der Nacht zu Montag für gefährlich glatte Straßen. Allein in Schleswig-Holstein kam es zu rund 50 Glätteunfällen. Der...

Video01:47 Min.

Feuer in Kiel-Gaarden: Dachstuhlbrand macht Mehrfamilienhaus vorerst unbewohnbar

24.11.2025 15:19 Uhr

Am Samstag kam es zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr in Kiel (Schleswig-Holstein). Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaarden geriet in Flammen. Zwei Menschen wurden leicht...

Video01:27 Min.

Schnee und Glättegefahr: Wenig Beeinträchtigungen in Hamburg

24.11.2025 14:10 Uhr

Am Sonntag bescherte der Schneefall in Hamburg der Stadtreinigung den ersten Volleinsatz der Winterdienst-Saison. Da in der Nacht zu Montag noch Regen hinzukam, bestand auf den Straßen...

Zur Startseite