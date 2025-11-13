Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

Vor genau zehn Jahren wurde der Abgasskandal bei Volkswagen öffentlich – ein Skandal, der zu Milliarden-Strafzahlungen, Schadenersatzforderungen, Prozessen und Haftstrafen führte. Juristisch ist der Fall jedoch weiterhin nicht vollständig abgeschlossen. Seit Donnerstag stehen erneut fünf teils ehemalige VW-Führungskräfte vor dem Landgericht Braunschweig (Niedersachsen), um ihre Verantwortung für die Manipulation von Abgaswerten zu klären. Der Prozess markiert die Fortsetzung der langwierigen Aufarbeitung des Skandals.

Weitere Beiträge zum Thema

  1. Dieselskandal bei VW: Vier Ex-Manager wegen Betrugs zu Haft verurteiltZum Artikel

WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“

Bundesanwaltschaft nimmt weiteren Hamas-Verdächtigen im Zug nach Flensburg fest

13.11.2025 15:09 Uhr

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder und Waffen-Beschaffer:innen der Terrororganisation Hamas hat die Bundesanwaltschaft einen weiteren Verdächtigen festnehmen lassen. Der Mann wurde am Donnerstag bei...

Video01:42 Min.

„Erschütternde Aufnahmen“ – Audiodateien im Block-Prozess abgespielt

12.11.2025 13:56 Uhr

Im Prozess um die Entführung zweier Kinder von Christina Block wurden am Mittwoch im Gerichtssaal minutenlange Audiomitschnitte aus der Entführungsnacht abgespielt. Es waren Aufzeichnungen des Alarmknopfes, den...

Video03:15 Min.

Vorsicht vor Schockanrufen: Cuxhavenerin wird Opfer eines Betrugs

12.11.2025 10:01 Uhr

Ein harmloser Anruf – und plötzlich beginnt ein Albtraum. So erging es Silke Seifert aus Cuxhaven (Niedersachsen): Eine angebliche Nachricht ihrer Tochter, eine vermeintliche Notsituation – und...

47.000 Euro Schaden durch Einbrüche auf Baustellen in der Grafschaft Bentheim

12.11.2025 09:05 Uhr

In der Grafschaft Bentheim gab es eine Serie von Einbrüchen auf Baustellen. Dabei sind Schäden von rund 47.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Die Diebe hätten...

Aktualisiert
Video00:37 Sek.

Tödlicher Unfall am U-Bahnhof: Frau gerät in Hamburg zwischen Bahnsteigkante und Zug

12.11.2025 08:55 Uhr

An der U-Bahn-Haltestelle Gänsemarkt ist am Dienstagabend eine 85-jährige Frau tödlich verunglückt. Sie verstarb noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die...

Video02:03 Min.

Bombenentschärfung auf Kieler Schleuseninsel Holtenau erfolgreich

11.11.2025 17:19 Uhr

Der Kampfmittelräumdienst hat am Dienstag eine Fliegerbombe in Kiel (Schleswig-Holstein) entschärft. Die amerikanische 250-Kilogramm-Bombe wurde bei Sondierungsarbeiten auf der Schleuseninsel Holtenau entdeckt. Rund 700 Menschen aus dem...

Zur Startseite