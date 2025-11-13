Vor genau zehn Jahren wurde der Abgasskandal bei Volkswagen öffentlich – ein Skandal, der zu Milliarden-Strafzahlungen, Schadenersatzforderungen, Prozessen und Haftstrafen führte. Juristisch ist der Fall jedoch weiterhin nicht vollständig abgeschlossen. Seit Donnerstag stehen erneut fünf teils ehemalige VW-Führungskräfte vor dem Landgericht Braunschweig (Niedersachsen), um ihre Verantwortung für die Manipulation von Abgaswerten zu klären. Der Prozess markiert die Fortsetzung der langwierigen Aufarbeitung des Skandals.



