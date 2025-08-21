Nach der Farbattacke auf den Niedersächsischen Landtag muss sich der Verdächtige nun Anfang September vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Der 25-Jährige soll im September 2024 die denkmalgeschützte Fassade mit der propalästinensischen Parole „Free Gaza“ beschmiert haben. Die rote Farbe musste daraufhin aufwändig entfernt werden – der Schaden beträgt laut Landtag rund 70.000 Euro. Mithilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Verdächtige identifiziert werden. Ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
Rätselhafte Knochenfunde in Hameln-Pyrmont – Polizei ermittelt21.08.2025 17:47 Uhr
Zwei Knochenfunde innerhalb weniger Wochen geben der Polizei im Landkreis Hameln-Pyrmont (Niedersachsen) Rätsel auf. Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Spaziergänger einen menschlichen Unterschenkelknochen in der Weser. Nun müssen...
War es Brandstiftung? Feuerwehr kämpft gegen Fachwerkhaus-Feuer in Bippen21.08.2025 16:37 Uhr
Seit Wochen halten immer neue Brände die Menschen in Bippen (Niedersachsen) in Atem. Was zunächst wie Zufall wirkte, zeigt mittlerweile ein bedrohliches Muster. In der vergangenen Nacht...
Sieben Jahre Haft für 22-Jährigen nach Schüssen auf Zivilpolizisten in Hamburg21.08.2025 15:20 Uhr
Das Hamburger Landgericht hat am Donnerstag einen 22-jährigen Tschetschenen zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Mann hatte im Februar am S-Bahnhof Neugraben drei Mal auf einen Zivilpolizisten...
Ausweisung von Ex-IS-Deutschland-Chef Abu Walaa rechtskräftig – Abschiebung noch ungewiss21.08.2025 09:29 Uhr
Das Urteil zur Ausweisung des ehemaligen Deutschland-Chefs der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, ist rechtskräftig. Das sagte ein Sprecher des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts der dpa. Ein Antrag...
Schwerer Unfall auf der A2 zwischen Lehrte und Hämelerwald – Strecke weiterhin teilweise gesperrt21.08.2025 09:18 Uhr
Am Mittwochabend kam es auf der A2 bei Lehrte (Region Hannover) in Niedersachsen zu einem folgenschweren Unfall. Gegen 19:26 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Lehrte alarmiert, nachdem ein...
Waldbrände: Niedersächsische Feuerwehrleute in Spanien im Einsatz20.08.2025 17:36 Uhr
Die Waldbrände in Spanien sind die schlimmsten seit mindestens 20 Jahren. Angetrieben durch heiße Temperaturen und Dürre wurde seit Jahresanfang bereits eine Fläche von mehr als 370.000...