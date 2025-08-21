Nach der Farbattacke auf den Niedersächsischen Landtag muss sich der Verdächtige nun Anfang September vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Der 25-Jährige soll im September 2024 die denkmalgeschützte Fassade mit der propalästinensischen Parole „Free Gaza“ beschmiert haben. Die rote Farbe musste daraufhin aufwändig entfernt werden – der Schaden beträgt laut Landtag rund 70.000 Euro. Mithilfe von Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der Verdächtige identifiziert werden. Ihm droht nun eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.