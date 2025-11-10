Ein sensationeller Schatz hat viele Jahre in einer Holztruhe unter einem Seitenaltar der St. Nikolaus-Kirche in Machtsum im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) gelegen. Es handelt sich um zwei gut 300 Jahre alte Barock-Gemälde, die Geschichten aus der Bibel erzählen. Ihr Zustand war alles andere als gut, doch Küster Christian Meyer wollte sie unbedingt retten. Die Restaurierung der Bilder, inklusive neuer Rahmung hat gut 16.000 Euro gekostet und wurde von der Volksbank, dem Bistum und vielen Einzelspender:innen finanziert. Am Sonntag wurden die restaurierten Gemälde beim Kirchweihfest feierlich enthüllt.