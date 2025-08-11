Copy LinkCopy LinkShare on MessengerShare on Messenger

Zum 25. Mal hat sich die schwarze Szene in diesem Jahr am Flugplatz in Hildesheim (Niedersachsen) beim M’era Luna Festival getroffen. 25.000 Besucher:innen feierten zur Musik, präsentierten ihre spektakulären Outfits und besuchten Mittelaltermärkte oder Lesungen auf dem Festivalgelände.

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video02:33 Min.

Kreuzfahrtriese „Disney Destiny“ hat Meyer Werft in Papenburg verlassen

11.08.2025 16:37 Uhr

Am Wochenende wurde das riesige Kreuzfahrtschiff „Disney Destiny“ aus der Meyer Werft in Papenburg (Niedersachsen) ausgedockt. Das Schiff wurde von der Werft im Auftrag des Disney-Konzerns gebaut...

Video02:39 Min.

DJ mit 85 Jahren: Jürgen Heiler legt noch immer Platten in Hildesheim auf

11.08.2025 16:09 Uhr

In Hildesheim war der Discjockey Jürgen Heiler damals eine Institution. Vor allem in den 60er Jahren hat er im Jugendhaus in Hildesheim (Niedersachsen) im Studio G aufgelegt...

Video03:19 Min.

Waldbrand mit Todesopfern: Gedenken an die Katastrophe von 1975 in Niedersachsen

11.08.2025 15:46 Uhr

Im Jahr 1975 hat eine Brandkatastrophe die Feuerwehren in Niedersachsen in Atem gehalten. Rund 8.000 Kilometer Wald brannten über Tage hinweg. Die Einsatzkräfte bekamen die Flammen nicht...

Video02:22 Min.

Schlauchbootrennen in Hamburg: Feuerwehren kämpfen um den Titel

11.08.2025 15:04 Uhr

Das Schlauchbootrennen ist eine echte Traditionsveranstaltung im Hamburger Süden. In der „Ochsenwerder-Arena“ traten am Wochenende mehr als 30 Mannschaften zum spektakulären Wettstreit der lokalen Feuerwehren an. Dreier-Teams...

Video03:26 Min.

Sommertour im Oldtimerbus: SAT.1 REGIONAL-Reporter unterwegs zum Rieckhaus in den Vier- und Marschlanden

11.08.2025 12:35 Uhr

In unserer Sommertour ist SAT.1 REGIONAL-Reporter Björn Winter unterwegs im Oldtimerbus durch die Vier- und Marschlande, einer ländlichen Gegend im Südosten Hamburgs. Die Tour in dem Gefährt...

Frontaler Zusammenstoß bei Glinde – 75-jährige Frau verstorben

11.08.2025 08:56 Uhr

Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der K80 zwischen Neuschönningstedt und Glinde (Niedersachsen) ist eine Frau gestorben. Am Sonntagnachmittag war die 75-jährige Frau nach Angaben der Polizei aus...

Zur Startseite