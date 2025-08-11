Zum 25. Mal hat sich die schwarze Szene in diesem Jahr am Flugplatz in Hildesheim (Niedersachsen) beim M’era Luna Festival getroffen. 25.000 Besucher:innen feierten zur Musik, präsentierten ihre spektakulären Outfits und besuchten Mittelaltermärkte oder Lesungen auf dem Festivalgelände.