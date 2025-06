Mord im Internet: 20-Jähriger in Hamburg wegen Verdacht auf Mord an Kind festgenommen

Im Hamburger Polizeipräsidium informieren Behörden über ein Verfahren zu Cyberkriminalität. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Die Polizei Hamburg hat einen 20-jährigen Mann wegen Verdachts auf Mord an einem Kind sowie des mehrfachen versuchten Mordes im Internet festgenommen. Er soll Kopf einer Gruppe im Internet sein, die zahlreiche Kinder sexuell missbraucht haben soll, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann werden insgesamt 123 Straftaten zur Last gelegt.

Ein FBI-Tipp führte die Ermittler:innen zu dem 20-jährigen aus Deutschland. Die US-Bundespolizei hatte bei der Auswertung gewaltverherrlichender Inhalte im Netz einen Mann identifiziert, der auf verstörenden Videos zu sehen war. Der Hinweis ging an das Bundeskriminalamt, das daraufhin das LKA Hamburg einschaltete.

Sonderkommission „Mantacor“ gegründet

Die Hamburger Polizei gründete die Sonderkommission „Mantacor“ in Anlehnung an den Namen des weißen Tigers der Magier Siegfried und Roy, da sich der Beschuldigte im Netz den Namen „White Tiger“ gab. Nach ersten Erkenntnissen reiche das Ausmaß der mutmaßlichen Gewalt offenbar über Ländergrenzen hinaus. Die Ermittlungen werden als Teil eines „bedeutenden Komplexverfahrens aus dem Bereich der Cyberkriminalität“ eingestuft, wie ein Polizeisprecher bei der Pressekonferenz am Dienstag erklärte. Der 20-Jährige habe in Live-Chats „dermaßen auf psychisch instabile, sich noch in ihrer sexuellen Entwicklung befindlichen, labilen Kinder und Jugendlichen eingewirkt haben, dass diese sich […] teilweise vor laufender Kamera schwerwiegende verletzungen beibrachten, Suizid begingen oder zu begehen versuchten und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahmen“, so der Generalstaatsanwalt Dr. Jörg Fröhlich.

Vorwurf des Mordes an 13-Jährigem

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten den Mord an einem 13-Jährigen US-Bürger, der sich unter Druck erhängt habe, sowie drei Mordversuche an einer 14- beziehungsweise 15-Jährigen vor, wobei die Tötung beziehungsweise versuchte Tötung aus Mordlust und Befriedigung des Geschlechtstribes geschehen sein soll. Insgesamt gehe es um acht geschädigte Personen, darunter zwei aus Hamburg. In anderen Fällen gehe es um sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung, sowie schwere Körperverletzung. Bei seinen ersten Taten im digitalen Raum war der mutmaßliche Täter 16 Jahre alt.

Auch wenn sich die Taten ausschließlich im digitalen Raum abspielten, so handle es sich beispielsweise im Falle des toten 13-Jährigen explizit nicht um einen eigens durchgeführten Selbstmord, sondern um Mord, so Staatsanwalt Nicolas Benz.

Es handle sich um „bestialische sexuelle Handlungen“

Die Hamburger Polizei veröffentlicht zur Stunde im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten zu dem Fall, bei dem es um schwerste Vorwürfe von Vergewaltigung, Missbrauch, Mord und versuchtem Mord gehe.

SAT.1 REGIONAL/dpa/tnn/Eisele