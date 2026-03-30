Ein 14-jähriger Junge wurde am Montagmittag in Hamburg bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt und musste reanimiert werden. In der Nähe der Stadtteilschule Flottbek war zuvor ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Laut Polizeiangaben wurde ein Tatverdächtiger an der Trabrennbahn Bahrenfeld festgenommen. Für die Schüler:innen der Stadtteilschule ist ein Kriseninterventionsteam vor Ort.
WEITERE BEITRÄGE AUS „Blaulicht“
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Schwerer Busunfall in Hamburg-Barmbek: 21 Verletzte nach Zusammenstoß mit Baum26.03.2026 16:13 Uhr
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