1925 wurde die erste Ampel in Hamburg an der Mönckebergstraße eingeweiht – damals technisch eine Sensation. Auch heute noch ist sie das Mittel, um den Verkehr in Hamburg zu steuern. Und sie entwickelt sich stetig weiter: Zukünftig sollen etwa alle Hamburger Busse mit den Ampelanlagen kommunizieren. Am Freitag wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.