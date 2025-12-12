1925 wurde die erste Ampel in Hamburg an der Mönckebergstraße eingeweiht – damals technisch eine Sensation. Auch heute noch ist sie das Mittel, um den Verkehr in Hamburg zu steuern. Und sie entwickelt sich stetig weiter: Zukünftig sollen etwa alle Hamburger Busse mit den Ampelanlagen kommunizieren. Am Freitag wurde das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.
