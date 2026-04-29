Paul Janke wird noch einmal zum Bachelor

Köln (dpa) –

TV-Star Paul Janke sorgt für eine Überraschung: Der 2012 als «Ur-Bachelor» bekannt gewordene Junggeselle kehrt in alter Rolle zurück in die Welt der RTL-Datingshow. Unter dem Titel «Der Bachelor – Pauls zweite Chance» soll es eine neue Staffel des Kuppel-Formats geben, wie der Sender ankündigte – mit dem mittlerweile 44-Jährigen. Interessierte Frauen könnten sich dafür bereits bewerben. Jankes Comeback als «Bachelor» ist nach Angaben von RTL eine Premiere in Deutschland.

Das Unterfangen soll alles andere als eine spontane Spielerei werden. «Ich mache das Ganze natürlich nicht leichtfertig, sondern aus einer echten Überzeugung heraus», betonte Janke in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin aktuell Single, und genau darum geht es ja im Format – echte Emotionen und die Suche nach einer Partnerin.»

Der Hamburger war 2012 zum ersten Mal zum «Bachelor» geworden. Es war zwar nicht die erste Staffel des Formats in Deutschland, offenkundig aber eine sehr einprägsame. Janke gilt bei Fans seitdem als «Ur-Bachelor», also eine Art Prototyp des Rosenkavaliers, der in der Sendung nach einer neuen Liebe sucht. Seine Nachfolger – etwa Jan Kralitschka (2013) oder Oliver Sanne (2015) – mussten sich regelmäßig mit dem ehemaligen «Mister Hamburg» vergeichen lassen. Der Traum von der ewigen Liebe erfüllte sich für den oft gut gelaunten Janke damals dennoch nicht – die Beziehung zu seiner Auserwählten Anja hielt nicht lange.

Zurück im Spiel der Liebe

Auch danach fand Janke bisher nicht die Partnerin fürs Leben. 2018 versuchte es der «ewige Bachelor» im Ableger «Bachelor in Paradise», aber ebenfalls vergebens. «Es gab bei mir immer wieder Beziehungen zu der ein oder anderen Frau – aber am Ende hat nichts langfristig gehalten», berichtete er über sein Liebesleben der zurückliegenden Jahre. Beruflich war er seit seinem «Bachelor»-Debüt vor allem als DJ aktiv. Er lebt mittlerweile auf Mallorca.

Für die neue «Bachelor»-Runde hat er sich aus Erfahrung vorgenommen, sich nicht zu sehr festzulegen. «Früher hatte ich ein sehr konkretes Bild davon, wie meine Traumfrau aussehen soll. Ich habe oft gesagt, ich stehe eher auf den südländischen Typ – wenn ich mir aber meine letzten Beziehungen anschaue, waren die Frauen alle blond», erklärte er. Das zeige ihm, dass man von starren Vorstellungen Abstand nehmen müsse. «Heute ist für mich viel wichtiger, dass das Gesamtpaket stimmt und dass die Person einfach zu mir passt. Dinge wie Ausstrahlung, Humor und dass sie das Herz am richtigen Fleck hat, sind entscheidend», sagte Janke. Er sei «inzwischen komplett offen».

Kinder? «Es muss sich einfach richtig anfühlen»

Auch bei ihm selbst hätten sich einige Perspektiven verändert, etwa bei der Familienplanung – ein gewichtiges Thema im Dating-Kosmos. Kinder hat der «Ur-Bachelor» keine, dabei war die Gründung einer Familie einst sein fester Plan. «Früher war das ein klarer Wunsch, fast schon ein Ziel, das ich unbedingt erreichen wollte», erzählte er. Heute gehe er das Thema deutlich gelassener an. «Wenn ich die richtige Frau treffe, die sich Kinder wünscht, bin ich absolut offen dafür – aber es muss sich einfach richtig anfühlen und passen.»

Als Kandidatinnen werden laut RTL Persönlichkeiten gesucht, «die wissen, was sie wollen, offen für echte Gefühle sind und bereit sind, sich auf dieses besondere Abenteuer einzulassen.» Wann die Show ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Vor Jankes Comeback sind auch erst einmal zwei seiner Nachfolger dran: Am 6. Mai startet bei RTL+ eine neue Staffel «Die Bachelors» (im TV vom 10. Juni an). Dort suchen der Ex-Polizist Sebastian Paul und Tim Reitz, Geschäftsführer einer Zeitarbeitsfirma für Pflegekräfte und Pädagogen, neue Partnerinnen.