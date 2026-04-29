Gabelstaplerfahrer beschädigt Behälter mit giftiger Säure

Braunschweig (dpa/lni) –

Ein Gabelstaplerfahrer hat einen Gefahrgutbehälter in einer Lagerhalle einer Spedition in Braunschweig beschädigt. Etwa 1.000 Liter einer ätzenden und giftigen Säure drohten daher am Mittwochmittag auszulaufen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dem Speditionsmitarbeiter gelang es, eine für solche Vorfälle bereitgestellte Auffangwanne unter den beschädigten Behälter zu stellen. Dann begab sich der Mann ins Freie und blieb so unverletzt.

Etwa 40 Feuerwehrleute rückten an. Mehrere Einsatzkräfte verhinderten in Schutzanzügen, dass die Säure in großen Mengen austritt, wie es in der Mitteilung weiter hieß. Nur wenige Liter des Stoffs, der bei der industriellen Metallbearbeitung verwendet wird, traten demnach aus. Die restliche Säure pumpten Feuerwehrleute um. Eine Gefahr für die Umwelt und die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge nicht.