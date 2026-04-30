Bundeskanzler besucht Soldaten des Heeres in Munster

Munster (dpa) –

Mit einem Besuch bei einer Heeresübung im niedersächsischen Munster will sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) über die Einsatzbereitschaft der Landstreitkräfte informieren. Dabei werden Soldaten dem Kanzler zeigen, wie sie auf veränderte Bedrohungen durch den militärischen Einsatz von Drohnen sowie beim Einsatz moderner Beobachtungstechnik reagieren.

Die Bundeswehr setzt damit auch Erkenntnisse um, die aus der Ukraine und dem Abwehrkampf des Landes gegen Russland gewonnen wurden. Bei einer dynamischen Vorführung wird dem Bundeskanzler gezeigt, wie das Heer unter veränderten Bedingungen künftig kämpfen wird. Merz wird sich auf dem Truppenübungsplatz Munster auch öffentlich äußern.