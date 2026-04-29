Remis-Krimi zwischen Flensburg und Hannover im Viertelfinale

Flensburg (dpa) –

Das deutsche Duell im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-European-League hat keinen Sieger gefunden. Die Bundesliga-Rivalen SG Flensburg-Handewitt und TSV Hannover-Burgdorf trennten sich nach großem Kampf auf beiden Seiten 39:39 (20:19). Beste Werfer der SG waren Simon Pytlick und Emil Jakobsen mit je acht Toren. Für Hannover erzielte der frühere Flensburger August Pedersen aus elf Versuchen elf Treffer.

Das Rückspiel am 5. Mai (18.45 Uhr/Dyn) in der niedersächsischen Landeshauptstadt entscheidet dann darüber, welches Team das Ticket zum Final Four am 30. und 31. Mai in Hamburg bucht.

Rote Karte für Flensburgs Niclas Kirkelökke

Marko Grgic brachte die Flensburger vor den 3.543 Zuschauern in der heimischen Arena mit 4:1 (5. Minute) in Führung. Hannover ließ sich aber auch durch einige technische Fehler nicht beirren. Beim 11:10 durch Justus Fischer (15.) lagen die «Recken» erstmals vorn.

Die Flensburger, die in der Liga beide Spiele gegen Hannover gewonnen hatten, hatten auch im zweiten Abschnitt einige Probleme. Das 27:26 in der 41. Minute war die letzte Führung der Gastgeber. Kurz vor dem Ende sah Niclas Kirkelökke nach einer harten Aktion gegen Hannovers Renars Uscins die Rote Karte. Der Nationalspieler hatte mit der letzten Aktion den Sieg für die TSV auf der Hand. Sein direkter Freiwurf verfehlte das Flensburger Tor aber deutlich.