Brand auf vier Hektar Fläche im Wildpark Eekholt

Großenaspe (dpa/lno) –

Im Wildpark Eekholt nahe Großenaspe (Kreis Segeberg) hat es gebrannt. Eine Fläche von vier Hektar habe in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Demnach waren drei leerstehende Tiergehege betroffen. Menschen oder Tiere kamen den Angaben zufolge nicht zu Schaden. Am Nachmittag sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden, die Nachlösch- und Aufräumarbeiten sollten bis in die Abendstunden dauern.

Eine Falknerin hatte am Nachmittag Rauch und Flammen im Wald- und Moorgebiet entdeckt, wie es weiter hieß. Mitarbeiter des Wildparks hätten daraufhin erste Löschversuche unternommen und 20 Besucher evakuiert, wie der Geschäftsführer des Parks, Wolf von Schenck, laut Feuerwehr mitteilte. Anschließend löschte die Feuerwehr mit etwa 100 Einsatzkräften. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Zur Brandursache und der Schadenhöhe machte die Feuerwehr keine Angaben. Der Wildpark bleibt laut von Schenck geöffnet.